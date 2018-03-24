Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evlendi

Kemal Sunal’ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal (42), dün akşam Avukat Nazlı Kurbanzade’yle dünya evine girdi. Swissotel’deki düğünde Ali Sunal’ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar, gelin Nazlı Kurbanzade’nin şahitliğini ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı.

BALAYI DUBAİ'DE





Evliliğe ‘Evet’ diyen Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade’yi; anne Gül Sunal, kız kardeşi Ezo Sunal, Kurbanzade’nin ailesi, Erol Evgin, Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal gibi ünlüler yalnız bırakmadı.Damatlık ve gelinlik için Vakko’yu tercih eden, çift balayını Dubai’de yapacak.

5 MİLYON TL'LİK EVDE OTURACAK





Ali Sunal’ın eşi Nazlı Kurbanzade’yle Fenerbahçe’de 5 milyon TL’lik bir evde oturacağı öğrenildi.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?



42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.



ALİ SUNAL KİMDİR?



Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki Mahmut ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolleriyle tanındı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "