Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra basılmasından şikayetçi oldu

Temmuz 2000'de hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 42 yaşındaki oyuncu, Sunal Ailesi olarak Avukat Uğur Güven aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini yayınladı.

BİLGİ VE İZİN OLMADAN YAPILDI



Ali Sunal, Instagram paylaşımına şu notu düştü: "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli Babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında Avukatımız Uğur Güven aracılığıyla Savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız."



KEMAL SUNAL ANISINA HATIRA PARA