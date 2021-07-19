Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: Torunları üçledin

İkinci çocuğunu kucağına alan Ali Sunal, yaşadığı heyecan ve mutluluğu Instagram’da yaptığı paylaşımla dile getirdi.



Eşi Nazlı Sunal ve bebeği Nil’le fotoğrafını yayınlayan Sunal, "İkinci kez baba oldum. Nil’im ailemize katıldı. Alışma, tecrübe falan hikâyeymiş, heyecanım dorukta. Güzel karım, bana verdiğin bu harika çekirdek aile için ne desem, hissettiğimi anlatmak için az kalacak. Seni seviyorum" dedi.



Ali Sunal, paylaşımında babası merhum sanatçı Kemal Sunal’a da seslendi. "Canım babam, iki kızım bir yeğenim oldu. Sen de torunları üçledin" diyen Sunal "Sakın merak etme seni tanıyarak, dinleyerek, seyrederek büyüyecekler. Biliyor musun Narin şimdiden fotoğrafını görünce ‘dede’ diyor. Seni seviyoruz. Gölgeni üstümüzden eksik etme melek babam" sözlerini dile getirdi.

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