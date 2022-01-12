Alia Shawkat: Büyükannem Brad Pitt ile aşk dedikodularına sevindi

ABD'li oyuncu Alia Shawkat (32) Hollywood yıldızı Brad Pitt (58) ile kurduğu arkadaşlığın aşk yaşadıklarına dair dedikoduya neden olması nedeniyle utandığını, ancak evde çoğunlukla Türk dizisi izleyen büyükannesinin bu duruma güldüğünü açıkladı. Shawkat, Iraklı Müslüman bir kadın olan büyükannesinin kendisini Brad Pitt ile bir dergide görmekten mutlu olduğunu söyledi.

"DERGİYİ YANINDA TUTUYORDU"



Amerikalı oyuncu "Büyükannemin evindeydim ve o oturmuş Türk dizisi izliyordu. Yanındaki dergide Brad'in ve benim yüzümün küçük bir daire içinde olduğu aşk dedikodumuz vardı. Dergide 'Brad'in yeni sevgilisi' yazıyordu" dedi.



"BENİM TAKILIRSAN BÖYLE OLUR"



Brad Pitt'in aşk dedikodusundan kendisinin söylemesiyle haberdar olduğunu belirten Shawkat, aktörün "Üzgünüm ama benimle takılırsan, dedikodu çıkar" dediğini aktardı.

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