Rock yıldızı Alice Cooper, eşi Sheryl Goddard’la 'ölüm anlaşması' yaptığını açıkladı. Sputnik'in haberine göre, Goddard’la 40 yıldan uzun süredir evli olan 71 yaşındaki Cooper eşi kendisinden önce ölürse intihar edeceğini açıkladı.

The Sunday Mirror’a konuşan Cooper şu ifadeleri kullandı: “Bir anlaşma yaptık. Birimizden biri olmadan hayatta kalmamızın hiçbir yolu yok. Onsuz yaşayamam. Hep, birimizin diğeri için yas tutacağı günlerin asla gelmeyeceğini söylemişizdir. Ölüm halinde birlikte veda edeceğiz. 43 yıldır dünyanın en harika kızıyla evliyim. Birbirimizi hiç aldatmadık.”

Cooper ayrıca “İnsanların eşlerinden kaçıp kurtulmak istediğini düşünebilirsiniz ama o benim en iyi arkadaşım” dedi.



1976’da evlenen Cooper ve 61 yaşındaki Goddard’ın 3 çocuğu var. 1980’lerde kısa bir ayrılık yaşayan çift daha sonra yeniden bir araya gelmişti.