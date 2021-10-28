Alice Evans'tan 3 yıllık ihanet suçlaması

İngiliz oyuncu Alice Evans, yeni aşkını ilan eden eski eşi loan Gruffudd'ı 3 yıl boyu kendisini aldatmakla suçladı.

Haberler 28.10.2021 - 11:12

Alice Evans'tan 3 yıllık ihanet suçlaması

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Liar (Yalancı) dizisinin yıldızı İngiliz oyuncu loan Gruffudd (48) ile oyuncu Bianca Wallace (29) aşklarını ilan etti.

MUTLULUK PAYLAŞIMLARI

Gruffudd, Instagram hesabından sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa "Beni tekrar gülemsettiğin (Mutlu ettiğin) için teşekkür ederim" notu düştü. Wallace ise aynı fotoğrafı "Gerçek gülümsemeyi (Mutluluğu) gördüğüm zaman anlarım" diyerek paylaştı.

9 AY ÖNCE BOŞANDILAR

Bu gelişme aktörün dokuz ay önce ayrıldığı 20 yıllık eski eşi Alice Evans'ın (50) tepkisine yol açtı. Alice, Bianca ile eski eşinin üç yıl boyunca birlikte olduklarını öğrendiğini duyurdu.

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