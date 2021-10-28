Alice Evans'tan 3 yıllık ihanet suçlaması

Liar (Yalancı) dizisinin yıldızı İngiliz oyuncu loan Gruffudd (48) ile oyuncu Bianca Wallace (29) aşklarını ilan etti.

MUTLULUK PAYLAŞIMLARI

Gruffudd, Instagram hesabından sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa "Beni tekrar gülemsettiğin (Mutlu ettiğin) için teşekkür ederim" notu düştü. Wallace ise aynı fotoğrafı "Gerçek gülümsemeyi (Mutluluğu) gördüğüm zaman anlarım" diyerek paylaştı.

9 AY ÖNCE BOŞANDILAR



Bu gelişme aktörün dokuz ay önce ayrıldığı 20 yıllık eski eşi Alice Evans'ın (50) tepkisine yol açtı. Alice, Bianca ile eski eşinin üç yıl boyunca birlikte olduklarını öğrendiğini duyurdu.

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