Alina Boz: Pandemide hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini öğrendim

Alina Boz, pandemi sonrasına dair planlarını InStyle Türkiye dergisine anlattı.



22 yaşındaki ünlü oyuncu, seyahate çıkma hayalleri kurduğunu aktararak, "Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak."



Boz, "Kendinizi izler misiniz ekranda?” sorusuna, “Hatalarımı ve doğrularımı görmek için zaman zaman izliyorum. Ama tabii bu gözle izlerken izleyici kadar keyif aldığımı söyleyemem" yanıtını verdi.

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