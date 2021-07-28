Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Şarkıcı Alişan, bir hafta önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okudu.

DHA 28.07.2021 - 08:18

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttuldu.

Özlem Yıldız, yakın arkadaşı Alişan'ı yalnız bırakmadı. Özlem Yıldız, yakın arkadaşı Alişan'ı yalnız bırakmadı.

Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş , babası Mehmet Tektaş , annesi Suzan Tektaş, türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı.

EZANI ALİŞAN OKUDU

Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

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