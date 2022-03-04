Alişan ve Buse Varol boşanma iddiaları sonrası el ele: 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz demiştik' hallettik

Şarkıcı Alişan (45) ve oyuncu Buse Varol (31) çiftinin bir süre önce boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

Zor günleri geride bırakan çift bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. İkili, 'her şey yolunda' mesajı verdi.



Varol, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Alişan'ı etiketledi. Alişan da eşinin paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.



Varol, son paylaşımında da Alişan ile birlikte fotoğrafını, "Çocuklar uykuya biz dışarı" notuyla paylaştı.



“BİZİ BİZE BIRAKIN”

Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan şu sözleri dile getirdi: 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz demiştik' hallettik. Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, nefes alalım dedik” dedi.