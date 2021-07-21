Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş hakkında ilk yorum

Ünlü şarkıcı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Corona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayata veda etti.



Acı haberle yıkılan Alişan ve ailesi hastanenin önünden bir an olsun ayrılmadı.



CENAZE BUGÜN



Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Alişan cenazenin ayrıntılarını Instagram sayfasında şöyle paylaştı:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."

"GİTTİ KOCA YÜREKLİ ÇOCUK"

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil de sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi:



"Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk."

SELÇUK TEŞTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş, paylaşımında şunları yazmıştı:

"Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım."