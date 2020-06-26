Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu
Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası Instagram'da müjdeli bir haber verdi. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunu da söyledi.
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