Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu

Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası Instagram'da müjdeli bir haber verdi. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunu da söyledi.

26.06.2020 - 13:42

Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu

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