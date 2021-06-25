Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Alişan, corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumununun kritik olduğunu açıkladı.

25.06.2021 - 08:26

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Corona virüse yakalanan ünlüler

Corona virüse yakalanan ünlüler

Alişan’ın corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

HASTANENİN KAPISINDAN AYRILMADI

45 yaşındaki şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Alişan, kardeşinin eşi Merve Tektaş’ı teselli etti Alişan, kardeşinin eşi Merve Tektaş’ı teselli etti

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

Survivor heyecanı Galataport'ta

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...