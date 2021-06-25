Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Alişan’ın corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.

HASTANENİN KAPISINDAN AYRILMADI



45 yaşındaki şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Alişan, kardeşinin eşi Merve Tektaş’ı teselli etti

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

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