"Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" İstanbul'da açıldı

İlim Yayma Vakfı tarafından Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100'üncü doğum yılına özel hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Aliya İzetbegoviç'in kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İzetbegoviç'in sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşama mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli fikir önderliği nedeniyle kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Onun için Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yılı vesilesiyle Aliya İzetbegoviç Vakfıyla beraber hem Türkiye'de hem Bosna Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Bu vesileyle inşallah 2025'in sonundayız ama önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak."