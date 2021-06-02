Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder'e tazminat cezası

Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder’in beşinci evliliğini yaptığı So-yeon Schröder-Kim ile evlenmeden önce genç kadının evliliğini sabote ettiği gerekçesiyle gündemde.



Dört yıl önce Güney Koreli Kim'le evlenen Schröder’in genç kadının evliliğini bozduğu ve çiftin boşanmasına sebebiyet verdiğine hükmeden mahkeme, 22 bin euro (Yaklaşık 240 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.



İsmini açıklamayan adamın Schröder’e yaklaşık 70 bin euroluk dava açtığını yazan Korea Times gazetesi, mahkemenin 22 bin euroda karar kıldığını vurguladı.

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