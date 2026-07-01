Almanya'nın simge yapılarından. Köln Katedrali'ne girişler artık ücretli

Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln Katedrali'ni ziyaret etmek artık ücretli oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan ve her yıl 6 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Köln Katedrali'ne giriş için bugünden itibaren kişi başı 12 euro (yaklaşık 640 TL) ücret ödenecek.

İBADET EDENLERE ÜCRETSİZ

Alınan karara göre, katedrale ibadet amacıyla gelen ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacak. Ayinlere katılan, dua eden veya mum yakan kişiler, turistlerin kullandığı batı kapısı yerine farklı bir girişten katedrale erişebilecek.

Almanya'daki çoğu kiliseye giriş ve ziyaret ücretsizken, Berlin Katedrali gibi bazı yapılar, 15 euro karşılığında yıllık giriş hakkı sunuyor.

YILLIK BAKIM MASRAFI 16 MİLYON EURO

Geçtiğimiz aylarda kilise yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 157 metre yüksekliğindeki tarihi Köln Katedrali'ne girişler için 12 euro ücret alınacağı; bunun da bakım, güvenlik ve günlük işletme giderlerini karşılamak için kullanılacağı açıklanmıştı.

Kilise yönetimi yıllık bakım maliyeti 16 milyon euroyu bulan Köln Katedrali'nin günlük giderinin ise 44 bin euro olduğunu bildirmişti.