Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 5 Mayıs'ta dünyaya gelen oğulları Efehan'ın yüzünü sosyal medyada ilk kez gösterdi.
Abazi, doğumdan hemen sonra çektirdikleri aile fotoğrafını birkaç gün önce "Doğumdan hemen sonra meleğimizi ilk kucağımıza aldığımız an" notuyla paylaşmış, bebeğin yüzünün görünmediği bu kare 150 bini aşkın beğeni almıştı.
Çift, Efehan'ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını da kaldırmış oldu.
Tolgahan Sayışman, bebeğinin yüzünü gösterdiği fotoğrafı, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an" mesaıyla paylaştı.