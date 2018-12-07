İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Alp Navruz: Kapağı güzel ama içi boş bir kitap gibi algılanmak istemem

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yapımcı Şükrü Avşar’ın, kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Alp Navruz’a 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı öğrenildi. İddiaya göre yapımcı, beş yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya, ‘Aşk Bu Mu?’ filmi için teklif götürdü. Alp Navruz, o dönem ‘Elimi Bırakma’ dizisinden gelen projeyi kabul edince, yapımcıyı geri çevirdi.



Şükrü Avşar, ısrarlara rağmen oyuncuyu ikna edemeyince, başrolü Kubilay Aka’ya teslim etti. Yapımcı 40 bin TL vereceği Alp Navruz senaryoyu beğenmeyince, Kubilay Aka’ya 70 bin TL ödemek zorunda kaldı. Dava haberinden sonra sinirlenen oyuncunun, Şükrü Avşar Film’le bağlarını koparmak için avukatına talimat verdiği konuşuluyor.