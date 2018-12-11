Oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente’nin ikinci çocukları dünyaya geldi.
Aralık 2012'de dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti 2013 yılında oğulları Arel'i kucağına almıştı.
İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi.
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alper Kul, Aylin Kontente ve yeni doğan bebeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık. Aylin’in de sağlığı, morali çok iyi. İyiyiz yani. Çok şükür” notunu düştü.
Doğuma da giren Alper Kul, doğumdan hemen önce ameliyathane giysileriyle çektiği fotoğrafını da “Birazdan” notuyla paylaşmıştı.