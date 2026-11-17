Altın kaplama lokuma rakip. Kilosu 5 bin TL'den satılıyor
17.11.2026 16:58
Gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın ve gümüş tozuyla süslenen lokumlar dükkâna gelen müşterilere ücretsiz ikram edildi.
Amasya'da kilosu 10 bin TL'ye satılan altın kaplama lokumun ardından bu sefer de gümüş kaplama lokum üretildi. Yeni lezzetin kilosu da 5 bin TL'ye satılıyor.
Amasya'da yeni açılan işletmede kilosu 10 bin TL'ye satışa sunulan altın kaplama lokuma alternatif kilosu 5 bin TL'ye gümüş kaplama lokum üretildi. Yenilebilir altın ve gümüş tozuyla süslenen lokumlar görünümü ve fiyatının yanı sıra lezzetiyle dikkat çekiyor.
Kentte faaliyet gösteren bir dükkanda satılan her iki lokumun içeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü de bulunuyor.
Altın kaplama lokumun üçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunuyor.
"FİYATI ALTIN YÜZÜNDEN DEĞİL, İÇERİĞİNDEKİ ÜRÜNLER SEBEBİYLE BU ŞEKİLDE"
Çeyrek altın fiyatıyla yarışıp yapımında 22 ayar altın kullandıkları altın kaplama lokumun ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını anlatan işletme sahibi Selim Kaya, "Altın kaplamalı lokum köşe yazarlarına bile konu oldu. İçeriğinde kullandığımız altın miktarından bir matematiksel hesap yapmışlar. Ama içeriğindeki Frenk üzümü, badem, krema, kaymak ve üst seviye kuruyemiş çeşitleri kullandığımız için fiyatı bu şekilde" diye konuştu.
Kilosu 10 bin TL'den satılan altın kaplama lokuma gümüş alternatif üretildi.
Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.
Tadına baktığı altın ve gümüş kaplamalı lokumları beğenen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretlerde olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.