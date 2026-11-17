Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya 'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.

Tadına baktığı altın ve gümüş kaplamalı lokumları beğenen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretlerde olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.