Altın Koza Film Festivali'ne geri sayım. Jüri üyeleri belli oldu

26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için bekkeyiş sürüyor. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan festivalin jüri üyeleri açıklandı.

1983’te “İhtiras Fırtınası” ile başladığı sinema kariyerinde “Amansız Yol”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Gizli Yüz”, “Sahte Cennete Veda”, “Medcezir Manzaraları” ve “Hiçbiryerde” filmleriyle ödüller kazanan; tiyatro sahneleri, ekranlar ve müzik albümleriyle iz bırakan oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı jüride, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.

Festival hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, yarışma kategorilerine başvurular da 17 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları internet üzerinden kabul edilirken; Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması başvuruları da sürüyor.