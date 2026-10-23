Altın Portakal Film Festivali başlıyor. Kortejde yıldızlar geçidi yaşanacak
23.10.2026 14:18
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Bu yıl 63’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor. Festivalin geleneksel kortejine her yıl olduğu gibi ünlü isimler katılacak.
Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Sinema dünyasının yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanan festivalin geleneksel korteji 24 Ekim Cumartesi günü 14.30’da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayacak.
BİRÇOK OYUNCU KORTEJDE YER ALACAK
Karaalioğlu Parkı’nda sona erecek kortejde bu yıl birbirinden ünlü isimler yer alacak.
Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek olan festivalin kortejinde jüri başkanı Derviş Zaim, Meryem Uzerli, Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Türk sinemasının emektar isimleri Salih Güney, Tarık Tarcan, İlyas Salman, Menderes Samancılar, Suna Yıldızoğlu, Coşkun Göğen, Abdurrahman Keskiner, Bilge Şen, Suzan Kardeş, Necmettin Çobanoğlu başta olmak üzere birçok ünlü isim boy gösterecek.
Kortejde yer alacak diğer isimler arasında ise Mehmet Esen, Ümit Okur, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Orhan Miroğlu, Tim Seyfi, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Rahman Altın, Mirgün Cabas, Cem Yiğit Üzümoğlu, Asuman Dabak, Levent Özdilek, Nurcan Eren, Muttalip Mujdeci, Şenay Gürler, Numan Çakır, Ersin Korkut, Gökhan Kırdar, Okan Çabalar, Tilbe Saran, Oben Aybars Kuday, Sennur Nogaylar yer alıyor.
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim yapacak.
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeliğini editör Aylin Zoi Tinel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Demoğlu, oyuncu Fatih Artman, oyuncu Meryem Uzerli, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın üstlenecek.
Farklı kategorilerde birçok filmin yarışacağı festivalde ödüller, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.