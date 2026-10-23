Altın Portakal Film Festivali başlıyor. Kortejde yıldızlar geçidi yaşanacak

Türkiye ’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Sinema dünyasının yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanan festivalin geleneksel korteji 24 Ekim Cumartesi günü 14.30’da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayacak.

BİRÇOK OYUNCU KORTEJDE YER ALACAK

Karaalioğlu Parkı’nda sona erecek kortejde bu yıl birbirinden ünlü isimler yer alacak.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek olan festivalin kortejinde jüri başkanı Derviş Zaim, Meryem Uzerli, Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Türk sinemasının emektar isimleri Salih Güney, Tarık Tarcan, İlyas Salman, Menderes Samancılar, Suna Yıldızoğlu, Coşkun Göğen, Abdurrahman Keskiner, Bilge Şen, Suzan Kardeş, Necmettin Çobanoğlu başta olmak üzere birçok ünlü isim boy gösterecek.

Kortejde yer alacak diğer isimler arasında ise Mehmet Esen, Ümit Okur, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Orhan Miroğlu, Tim Seyfi, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Rahman Altın, Mirgün Cabas, Cem Yiğit Üzümoğlu, Asuman Dabak, Levent Özdilek, Nurcan Eren, Muttalip Mujdeci, Şenay Gürler, Numan Çakır, Ersin Korkut, Gökhan Kırdar, Okan Çabalar, Tilbe Saran, Oben Aybars Kuday, Sennur Nogaylar yer alıyor.