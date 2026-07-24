Altın Portakal'da "Sinema Emek Ödülleri"nin sahipleri belli oldu

Türkiye 'nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için bekleyiş başladı. 24 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek olan bu yılki "Sinema Emek Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Feride Çiçekoğlu'na verilen "Sinema Emek Ödülü" bu yıl Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e verilecek. Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

KARİYERİ BOYUNCA PEK ÇOK ÖDÜL KAZANDI

Abdurrahman Keskiner, 1941 yılında Osmaniye'de doğdu. Yapımcılığını üstlendiği filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanırken, dünya sinemasında da önemli başarılara imza attı.

MÜZİKTE DE OYUNCULUK KADAR İDDİALI

Kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş ise 1980'den bu yana sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı. Müzik alanında da güçlü bir kariyere sahip olan Suzan Kardeş, Goran Bregovic'in konserlerinde sahne alarak şarkılar seslendirdi, ayrıca yurt dışında düzenlenen çok sayıda festivalde Türkiye'yi temsil ederek konserler verdi.