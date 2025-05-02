Alzheimer hastası annesine bakmak için dikmeye başladı: Siparişlere yetişemiyor

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki İnci Bozayla, 2018 yılından beri 72 yaşındaki annesi Zeynep Bozayla'ya bakıyor. Alzheimer hastası annesine bakabilmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevini bırakan Bozayla, 7 yıldır bütün zamanını, yalnızca annesinin bakımına ayırırken, arta kalan zamanında öğrendiği dikiş ile diktiği tokaları satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.



AZİMLİ KADINA SİPARİŞ YAĞIYOR



Haberi gören yardım sever vatandaşlar adeta telefona sarılarak Bozayla'dan toka sipariş ediyor. Telefonları adeta 1 saniye dahi susmayan azimli kadının mutluğu gözlerinden okunuyor. Öte yandan, İnci Bozayla, sesini duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür etti.



"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"



Konuyla alakalı konuşan İnci Bozayla, "Haberden sonra telefonlarım çalmaya başladı. İki üç tane toka siparişi aldım. Bir tanesini yarın gelip alacaklar. Herhalde çok daha güzel şeyler olacak. Şu an ev taşıyorum. Evimi taşır taşımaz haftaya tekrar toka dikmemi söylediler, bana böyle de bir müjdeli bir haber verdi. Yani önümüzdeki hafta daha çok çalışacağımı düşünüyorum. İyi olacak, güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak, farklı olacak. Çok çalışacağım.



İyi ki varsınız diyen Bozayla şöyle devam etti:



"Şu anda sizlere diyecek kelime bulamıyorum zaten, Allah'ın bir hediyesi oldu bana Ramazan'da. Buna vesile olan, emeği geçen herkesten Allah binler kere razı olsun. Maddi manevi hayatım değişti, ruhum değişti, güneşe bakışım değişti. Sabah elimi yüzümü yıkarken kendime daha bir farklı bakıyorum. İhlas Haber Ajansı'na çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda işlerim açıldı, telefonlarım susmuyor. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız, iyi ki sizleri Allah bana denk getirdi. Çok seviyorum, çok sağ olun. Sizlere çok dua ediyorum."