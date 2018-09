Twitter'dan Yozgatlı bir gence cevap vermesiyle sosyal medyada 'The Yenge' olarak anılmaya başlayan ABD'li oyuncu Amanda Cerny, İstanbul'a geldi.



Daha önce Türk bayrağı ile pozlar veren, terör saldırı sonrası takipçilerinden dua etmelerini de istemesiyle gündeme gelen 27 yaşındaki yıldız, soluğu arkadaşıyla boğazda aldı.



Cerny, vapur gezisinden bir fotoğraf paylaştı ve "The YENGE is home" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun Instagram'da yaklaşık 23 milyon takipçisi bulunuyor.