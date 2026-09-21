Amanda Lear’dan Miley Cyrus’a intihal suçlaması: ''Şarkımı kopyaladı''

Modellikten müzik kariyerine geçen, sürrealist ressam Salvador Dali’nin ilham perilerinden biri olarak da tanınan Lear, Cyrus’ın yeni şarkısı ''Redlights'' ile kendisine ait 1978 tarihli ''The Sphinx'' adlı parçası arasında benzerlik bulunduğunu öne sürdü.

Miley Cyrus, 10 şarkıdan oluşan 10’uncu stüdyo albümü ''Bass Persuades’'ı geçen cuma yayımladı. Albümde yer alan ''Redlights'' adlı şarkının, Lear’ın daha yavaş tempolu ve karakteristik vokaliyle öne çıkan ''The Sphinx'' şarkısıyla benzerlik taşıdığı yönünde yorumlar yapıldı.

Lear, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Şarkım ‘The Sphinx’i kopyaladığın için teşekkürler Miley! Gururum okşandı.'' ifadelerini kullandı. Paylaşımında ‘ripoff’ (çalıntı) ve ‘copycat’ (taklitçi) etiketlerine de yer verdi.

AFP’ye pazartesi günü konuşan Lear, konuyu yargıya taşımak gibi bir niyetinin olmadığını ancak plak şirketi Universal ile şarkının yayın haklarını elinde bulunduran tarafların intihali kabul etmesini istediğini söyledi.

Lear, ''Ben sadece duruma dikkat çektim, Miley Cyrus’a teşekkür ettim ve bundan gurur duyduğumu söyledim. Hiçbir zaman dava açmakla ya da misillemeyle tehdit etmedim.'' dedi.

20’den fazla albüme imza atan Amanda Lear, 1960’lı yıllarda Londra’daki ''Swinging Sixties'' döneminin öne çıkan isimlerinden biriydi. Rolling Stones’un ''Miss Amanda Jones'' adlı şarkısını da Lear’dan esinlenerek yazdığına inanılıyor.