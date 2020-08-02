Amber Heard ile Elon Musk mahkemelik oldu

Johnny Depp'in, kendisini eski eşine şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davada sona yaklaşılırken, Elon Musk'ın da Amber Heard'a dava açtığı öne sürüldü. İddiaya göre Heard, Musk'tan çocuk sahibi olmak için embriyo dondurdu ancak Tesla ve SpaceX’in CEO’su operasyonun iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

02.08.2020 - 13:11

Amber Heard ile Elon Musk mahkemelik oldu

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Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ederken, ünlü oyuncunun ayrılık sonrası Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile yaşadığı ilişkiyle ilgili yeni bir dava haberi daha ortaya çıktı.

BEBEK İSTEDİLER

Amber Heard’ün yakın çevresinden Jennifer Howell, ünlü oyuncunun Elon Musk’tan bebek sahibi olmak için embriyo dondurma işlemi uygulattığını iddia etti. Yani çiftin istediği zamanda gerçekleşecek doğum için laboratuvarda yumurta ve spermleri birleştirilerek donduruldu.

İFTİRA DAVASINDA GÜNDEME GELEBİLİR

Heard’den ayrılan Elon Musk ise bu embriyoların iptal edilmesi için yeni bir dava açtı. Howell’ın iddiasına göre, Musk bu embriyoların yok edilmesini isterken, Heard ise embriyoları koruyup bir bebek sahibi olmak istedi. Ortaya atılan yeni iddiaların iftira davasında da gündeme gelmesi bekleniyor. Amber Heard, şimdilerde Bianca Butti ile ilişki yaşıyor, Musk ise şarkıcı Grimes’la bir bebek sahibi oldu.

KADINA ŞİDDET KAMERADA

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