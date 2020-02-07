Amber Heard ile Johnny Depp'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı

Şiddet gördüğü iddiasıyla Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ses kayıtlarıyla asıl şiddet uygulayanın kendisi olduğu ortaya çıkan Amber Heard'ın yeni konuşmaları yayınlandı.

"SANA KAÇ KİŞİ İNANACAK?"

DailyMail'in yer verdiği ikinci ses kayıtlarında Depp, Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını ve adeta dövdüğünü belirtirken Heard bunu reddediyor. Dava açmakla ilgili konuşmada ise Heard, "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" diyor.

Amber Heard boşanma sürecinde yüzündeki darp izleriyle gündeme gelmişti

"MAHKEME ERKEĞİ HAKLI GÖRMEZ"



Mahkemenin zayıf bir kadının yerine erkeği asla haklı görmeyeceğini belirten Heard boşanma aşamasında olduğu eşine "Biliyorsun ben 52'yim. Artık değil ama neredeyse 52 kiloydum. Gelip mahkemede 'O başlattı' mı diyeceksin?" diyor.



"BU SON ŞANS"



Konuşmanın sonlarında ise Depp eşine "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, geri dönüş yok" diyor.