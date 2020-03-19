Amber Heard ile olaylı boşanma davası: Johnny Depp’in parmağını kendisinin kestiği ortaya çıktı

Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan ve karşılıklı şiddet ithamları süren Johnny Depp’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.



Depp, boşanma davasında, 2015 yılında evlenmelerinden sadece bir ay sonra yaşanan kavgada Amber Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunu sonucunda parmağını kestiğini söylemişti. İngiltere’deki duruşmada Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıktı.



Depp’in 7 Mart 2015’te doktoruna, “Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette, hastaneye gitmek dışında… Onunla (Amber Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum” şeklinde mesaj gönderdiği, 12 gün sonra ise, “Her şey için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kestim! Seni seviyorum kardeşim” mesajı yazdığı ortaya çıktı.



Ayrıca aynı kavgada Depp’in, Heard’ın giysisini yırttığı, boğazını sıktığı ve ittiği de öne sürüldü.



Johnny Depp, ABD’de görülen davada parmağının kesilmesinden eski eşini sorumlu tutmuştu. İngiltere’deki dava ise The Sun gazetesinin Depp’i ‘eş dövücü’ diye niteleyen manşetinin ardından ‘yayın yoluyla hakaret’ suçlaması yöneltilmesi üzerine başladı.



SES KAYITLARI ÇIKTI



Depp ile Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti.



Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı. Daha sonra Depp asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu söyleyerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açmıştı.



DEPP İÇİN KAMPANYA

Geçtiğimiz aylarda Johnny Depp ile Amber Heard cephesinde yaşanan şiddetin Heard’ın iddia ettiği gibi olmadığını, şiddet gören tarafın ünlü aktör olduğunu ortaya koyan ses kayıtları ortaya çıkmıştı. İngiliz yayın kuruluşu Mirror’a konuşan avukat Adam Waldman, Amber Heard’ın Depp'e ‘seri olarak şiddet uyguladığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı şiddet planını uydurduğunu’ ifade etmişti.



Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ‘#Justiceforjohnnydepp’ (Johnny Depp için adalet) etiketiyle başlatılan kampanyaya işaret eden Waldman, “Onları haber yapmayı redden bir medyaya yıllarca gerçekleri adeta yağdırdık. Sonunda insanlar kanıtları gördüğü ve onu talep ettiği için #Justiceforjohnnydepp ortaya çıktı” demişti.