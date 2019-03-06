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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yayın yapan günlük gazete The Boston Globe, menemenin tarifini verdi. 

'YENİ FAVORİNİZ OLACAK'

Gazatenin yemek bölümündeki haberde, "Çırpılmış yumurta, doamets ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak" denildi. 

Gazetenin internet sitesinde haber bu görselle paylaşıldı
Gazetenin internet sitesinde haber bu görselle paylaşıldı

Sheryl Julian imzalı haberde menemeninin, dünyanın en iyi 'hızlı ve kurtarıcı' yemeği olduğu vurgulandı. 


Memenin soğanlı mı soğansız mı olacağı Türkiye'de de tartışa konusudur. Gazetenin tarifinde malzemeler arasında soğana da yer verilmesi dikkat çekti.

Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, Boston Globe için kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.