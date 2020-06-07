Amine Gülşe: Şükürler olsun ki böyle güzel bir aile olduk

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ile birinci evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gülşe, şu ifadeleri kullandı:



"Bir sene geçti birbirimize 'Sonsuza dek evet' diyeli. Hayalimiz bir yuva kurmaktı. Allah önce bizi birbirimize, sonra bize Eda'yı bağışladı. Ömrümüze ömür kattı.



Şükürler olsun ki böyle güzel bir aile olduk. Allah nice mutlu, huzurlu seneler göstersin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacığım. İyi ki varsın, seni bütün kalbimle seviyorum."

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki Mesut Özil ile 27 yaşındaki Amine Gülşe 2019'da nikah masasına oturdu. iftin Eda adını verdikleri kızları geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.