2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, futbolcu sevgilisi Mesut Özil için romantik bir mesaj yayınladı.



25 yaşındaki Gülşe mesajında, "Her zaman gözlerimde ışık ol sevgilim, gözlerim seninle baksın hayata. Her baktığım yerde seni görsün gözlerim kalbim atsın aşkınla seni seviyorum her şeyim" ifadelerini kullandı.



Arsenal'da futbol kariyerine devam eden ünlü futbolcu Özil ise bu mesaja, "Ben de seni seviyorum dünyam" diyerek karşılık verdi.