Amira Medunjanin İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Geleneksel Balkan müziğini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren ve dünya müzik sahnesinin en saygın isimleri arasında yer alan Amira Medunjanin, "Sevdalinka" geleneğini yeni kuşaklarla buluşturuyor.

"Ajde Jano", "Sto Te Nema", "Pjevat Cemo sta Nam Srce Zna" adlı eserlerdeki yorumuyla dikkat çeken Amira Medunjanin, 24 Ekim'de İstanbul 'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Geleneksel ezgilere kendine özgü yorumuyla yeniden hayat veren Amira Medunjanin, müzik eleştirmenleri tarafından Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.