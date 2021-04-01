Angelina Jolie ile Brad Pitt'in davası Hollywood’un en pahalı boşanması olabilir

Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik 6 çocuğunun velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Avukat Kelly Rickert, iki tarafın da davada 1’er milyon dolar harcadığını söyledi.

SAATİ BİN 500 DOLAR



Dava uzadıkça maliyetin arttığını belirten Rickert şunları anlattı: “Brad 6 çocuklarının velayetini paylaşmak istiyor, Angelina buna yanaşmıyor. Velayet savaşı çiftin şimdi 12 yaşında olan ikiz çocuklarının reşit olmasına kadar sürebilir. İki tarafın da avukatlarının saatlik ücreti bin ila bin 500 dolar arasında. Özel yargıça yarım milyon dolar, uzman tanıklara ise 100 bin dolar ödediler.”

AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASI



Ünlü çift arasındaki davada son olarak evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.



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