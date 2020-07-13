Angelina Jolie ile Brad Pitt'in velayet davasına corona virüs engeli

Brad Pitt'in iki hafta içind iki kere dört yıl önce ayrıldığı ve resmen geçen yıl boşandığı eşi Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülenmesi, ikilinin barıştığı iddialarını beraberinde getirdi.

İMZALAR UZADI

Ancak çiftin bir türlü uzlaşamadıkları velayet konusunda anlaşma sağladığı ve gerilimli olan ilişkilerinin ayrılmalarından bu yana ilk kez düzeldiği ortaya çıktı. 4 yıldır devam eden dava ise bu kez corona virüs engeline takıldı. Mahkemeler yavaşlatıldığı için çiftin imza atması uzandı.

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