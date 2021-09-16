Angelina Jolie önce Beyaz Saray'a sonra Birleşmiş Milletler'e gitti

Ünlü Hollywood oyuncusu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, önceki gün de ABD’nin başkenti Washington’da yoğun bir gün geçirdi. 46 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Beyaz Saray’a giderek, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle Kadına Yönelik Şiddet Yasası hakkında görüştü.



Ünlü oyuncunun sözcüsü, Jolie’nin, yetkililerle kadın ve çocuk hakları ile aile sağlığı konularında görüş bildirdiği, kadına Yönelik Şiddet Yasası’nın onaylanması, FBI reformları, hukuk eğitimi, sağlık imkanlarına erişmede fırsat eşitliği meselelerinde görüştüğünü belirtti.

ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞTÜ

Jolie, dün de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü. Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.

Angelina Jolie ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta görüştü.

Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip" ifadesini kullandı.



Jolie 2012 yılından beri BM bünyesinde İyi Niyet Elçisi olarak yer alıyor ve faaliyetlere katılıyor.

JOLIE'DEN SURİYELİ MÜLTECİLERE ZİYARET