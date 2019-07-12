Ünlü oyuncu Angelina Jolie, kendisi gibi oyuncu olan vaftiz annesi Jacqueline Bisset ile Paris’te bir iş gezisine çıktı.



Marka yüzü olduğu Guerlain'ın yeni reklam kampanyasının çekimleri için Paris'te bulunan 44 yaşındaki Jolie, nadiren birlikte fotoğraf verdiği 74 yaşındaki vaftiz annesiyle görüntülendi.

Jolie’nin yedi yıl yumurtalık kanseriyle mücadele ettikten sonra, 2007 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybeden annesinden sonra vaftiz annesiyle daha yakınlaştığı biliniyor.

İkiliye yakın kaynaklar, Jolie’ye kaybettiği annesini hatırlatan ve kendisine annelik yapan Bisset ile yakın ilişki kurduğunu ve sık sık görüştüğünü söylüyor.