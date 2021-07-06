Angelina Jolie'den tıp literatüründeki ırkçılığa tepki

ABD’de doktor Malone Mukwende, tıpta beyaz insanlar için daha fazla yönerge olması nedeniyle siyahilerin tedavisi için gerekli bilgilerin yer aldığı‘Mind the Gap (Boşluğa Dikkat Edin) adlı bir kitap yazdı.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie (46) de Dr. Mukwende ile Time dergisi için röportaj yaptı.

"TESPİT ETMEKTE ZORLANIYORUM"

Angelina Jolie, evlat edindiği üç çocuğun farklı geçmişleri ve ten rengi farklılıkları nedeniyle özellikle ciltte sinyal veren rahatsızlıkları tespit etmekte zorlandığını söyledi.

REFERANS NOKTASI HER ZAMAN BEYAZ TEN



Tıp literatüründeki ırkçılığa değinen Jolie, “Farklı geçmişlerden çocuklarım var ve kızarıklık olduğunda ten rengine bağlı olarak farklı görünüyorlar. Ama ne zaman tıbbi kaynaklara baksam referans noktası her zaman beyaz ten” dedi.

6 ÇOCUĞU VAR



6 çocuğu olan ünlü oyuncunun evlat edindiği 3 çocuğundan 2’si Asya, 1’i ise Afrika kökenli.



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