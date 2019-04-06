Angelina Jolie’nin en büyük çocuğu Maddox artık üniversiteli oldu. 43 yaşındaki ABD’li oyuncu, 17 yaşındaki oğlunun gelecek sonbaharda üniversiteye başlayacağını duyurdu.



People dergisine konuşan ünlü yıldız, “Onunla gurur duyuyorum. Yapacaklarını dört göle bekliyorum” dedi.

Jolie, oğlunun üniversiteye kabul edildiğini söylese de hangi üniversiteye gideceğini açıklamadı.





Jolie, Maddox’u bebekken Kamboçya’daki bir yetimhaneden evlat edindi. Brad Pitt ile birlikte olmaya başlayına, Pitt Maddox’u nüfusuna geçirdi. Böylece soyadı Jolie-Pitt oldu.

Boşanma aşamasında olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in, Maddox’un yanı sıra Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12), ikizler Vivienne ve Knox (10) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.