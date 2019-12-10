Angelina Jolie'ye hayranından sürpriz

Hollywood’un ünlü oyuncusu Angelina Jolie, hayranına unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Ama hayranının da ona bir sürprizi vardı.



44 yaşındaki Oscar’lı yıldız, Londra’nın West End bölgesinde sahnelenen Dear Evan Hansen adlı müzikal gösteriyi seyretmeye gitti. Gösteri sonrasında oyuncularla bir araya gelen Jolie, genç oyuncu Alex Thomas Smith ile karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Jolie’nin genç hayranı, ünlü oyuncuya kolundaki dövmesini gösterdi. Smith’in kolunda, Jolie’nin yüzünün dövmesinin bulunması ünlü oyuncuyu neşelendirdi.



Alex Thomas Smith, hayranı olduğu yıldızla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Ona dövmemi gösterdim ve bayıldı. Beni yanağımdan öptü ve Evan gösterimi izlemek için geri geleceğini söyledi. Buradan asla ayrılmayacağım” sözlerini yazdı.