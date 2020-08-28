Anne dizisi Japonya'da yayınlanacak

Japonya yapımı Mother'dan uyarlanan ve 40'dan fazla ülkeye satılan Anne dizisi, Japonya'da yayınlanacak

28.08.2020 - 10:20

Anne dizisi Japonya'da yayınlanacak

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40'dan fazla ülkeye satılan Anne dizisinin ekran macerası devam ediyor. Dizi, yakında Japonya'da da ekrana gelecek.

Anne'yi Japonya'da Mother'ı yayınlayan Nippon'a bağlı BS Nippon TV yayınlayacak. BS Nippon'un ilk Türk dizisi olarak ekrana gelecek Anne, 3 Eylül'de başlayacak. Aynı zamanda Japonya'da Hulu tarafından dijitalde de yayınlanacak.

Yapımcılığını Med Yapım ve MF Yapım'ın ortak üstlendiği Anne, 2016-2017 sezonunda Star TV'de yayınlandı ve 33 bölüm sürdü.

Dizinin başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaşıyor.

ANNE İLK BÖLÜM FRAGMANI

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