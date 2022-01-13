Annemizi Saklarken seyirciyi ekran başına kilitledi

Star'ın sevilen dizisi Annemizi Saklarken, dün akşam yayınlanan 6. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor.



Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizide Kutsi, ‘Dündar’; Hande Doğandemir ise ‘Handan’ karakterini canlandırıyor.



6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Dündar’la Handan’ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora’nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan’ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar’dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar’ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar’ın çocuklarının Handan’a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin’in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora’dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan’ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.



Annemizi Saklarken, her Çarşamba saat 20.00’de Star’da…