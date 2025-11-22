Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu
22.11.2025 17:15
İHA
Antalya'da 10’uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri'nde öykü ve şiir ödülleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle verildi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül töreni, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
"Edebiyat, Nereye?" temasıyla bu yıl okuyucular ve yazarları buluşturan etkinlik, ödül töreni öncesinde küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı ve 43 ressamın eserlerinin yer aldığı "Sanat, Nereye?" sergisinin açılışıyla başladı.
Ödül gecesinde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatın tarih boyunca toplumların vicdanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Bir felsefeyi, bir dünya görüşünü hayata geçirmeye çalıştığımız için yaptığımız her işi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sanatın tarih boyunca protest bir yanı ağır basıyor. Bugün ise dünya, çok zenginler ve aynı standartta yaşayan fakirler olarak ikiye bölünmüş gibi. Böyle bir tabloda sanat, insanın duygu ve düşüncelerinden bağımsız kalamaz. Bu zaman diliminde ‘Sanat’ demeye, sanatın altını çizmeye ve umut etmeye devam ediyoruz."
Konuşmaların ardından "En İyi Öykü Kitabı" ödülü Cabir Özyıldız ve Özlem Dikeçligil’e verildi. "En İyi İlk Öykü Kitabı" ödülü ise Ceyhan Usanmaz’a Tuncer Çetinkaya tarafından takdim edildi.
Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ekim ayında düzenlenen öykü ve şiir atölyelerinde öne çıkan katılımcılar da gecede ödüllerini aldı.
Öykü atölyesinde Özlem Oral Gürdal, Aydan Bengi Matur, Ezgi Kavaklı Aydemir, Sude Naz Aydın, Ayşe Kural ve Canan Gülel sahneye çıkarken ödüllerini atölye yürütücüsü Özcan Karabulut verdi. Atölyenin 9 yaşındaki katılımcısı Zafer Kartal Narman, jüri tarafından “Jüri Özel Ödülü”ne değer görüldü.
Şiir atölyesinde ise Gülhis Topçu, Hacı Yusuf Sayın, Gülbahar Düşün ve Nilgün Oğuz’a ödülleri şair ve akademisyen Nazmi Ağıl tarafından takdim edildi. Gece, Gülcan Altan konseriyle sona erdi.
Antalya Edebiyat Günleri, hafta sonu Erdal İnönü Kent Parkı’nda yapılacak paneller, söyleşiler, imza günleri ve şiir performanslarıyla devam edecek.