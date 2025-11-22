Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül töreni, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"Edebiyat, Nereye?" temasıyla bu yıl okuyucular ve yazarları buluşturan etkinlik, ödül töreni öncesinde küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı ve 43 ressamın eserlerinin yer aldığı "Sanat, Nereye?" sergisinin açılışıyla başladı.

Ödül gecesinde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatın tarih boyunca toplumların vicdanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir felsefeyi, bir dünya görüşünü hayata geçirmeye çalıştığımız için yaptığımız her işi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sanatın tarih boyunca protest bir yanı ağır basıyor. Bugün ise dünya, çok zenginler ve aynı standartta yaşayan fakirler olarak ikiye bölünmüş gibi. Böyle bir tabloda sanat, insanın duygu ve düşüncelerinden bağımsız kalamaz. Bu zaman diliminde ‘Sanat’ demeye, sanatın altını çizmeye ve umut etmeye devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından "En İyi Öykü Kitabı" ödülü Cabir Özyıldız ve Özlem Dikeçligil’e verildi. "En İyi İlk Öykü Kitabı" ödülü ise Ceyhan Usanmaz’a Tuncer Çetinkaya tarafından takdim edildi.