Antalya 'nın kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 26'ncı kez sanatseverlerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Aralık'a kadar devam edecek festivalin açılış konseri, Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası klasik müzik dünyasının saygın isimlerinden Anna Malikova'nın sahne aldığı açılış konserinin biletleri, konser öncesinde tükendi.

ROMANTİZMİN İKİ YÜZÜ ANTALYA'DA

"Romantizmin İki Yüzü: Chopin & Schumann" başlıklı konseriyle festivalin açılışını yapan Anna Malikova, romantik dönemin piyano repertuvarında önemli bir yere sahip olan iki bestecinin eserlerini Antalyalı müzikseverlerle buluşturdu.

Chopin'in lirik anlatımını ve Schumann'ın zengin müzikal dünyasını aynı sahneye taşıyan sanatçı, festivalin ilk gecesinde klasik müziğin romantik dönemine uzanan bir müzikal yolculuk sundu. Konser sonunda sanatçıya plaket ve çiçek takdim edildi.