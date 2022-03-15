Antep Kübban ekmeğine coğrafi işaret belgesi

Gaziantep'e has asırlık ekmek çeşitlerinden Antep Kübban ekmeği, coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 16:53

Antep Kübban ekmeğine coğrafi işaret belgesi

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'in yöresel ekmek çeşitlerinden olan Antep Kübban ekmeği, coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Kübban ekmeğinin, Antep tırnaklı pidesinin ardından ekmek grubunda tescillenen ikinci ürünleri olduğunu söyledi.

Akıncı, bu ekmeğin, Gaziantep'te taş fırınlarda asırlardır geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve genellikle kebap çeşitlerinin yanında tüketildiğini söyleyerek, bununla birlikte 18'inci yöresel ürünü tescil ettirdiklerini belirtti.

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