Anthony Hopkins, Drake şarkısıyla dans etti

Hollywood'un efsane oyuncularından Anthony Hopkins, eğlenceli TikTok videosunda şarkıcı Drake'in başlattığı Toosie Slide yarışmasına katıldı. En iyi dans hareketlerini sergileyen 82 yaşındaki oyuncu meydan okumayı da ihmal etmedi.

09.05.2020 - 13:51

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Anthony Hopkins kendini resme verdi

Anthony Hopkins kendini resme verdi

Sahip olduğu etkileyici oyunculuk kariyeriyle kendisinden söz ettiren Anthony Hopkins, özellikle corona virüs nedeniyle uygulanana karantina günlerinde sosyal medyayı etkin olarak kullanan bir isim… 82 yaşında olmasına rağmen çektiği videolarla takipçilerini şaşırtan Hopkins bu defa da bir TikTok videosu ile hayranlarının karşısına çıktı.

Cuma günü TikTok’ta başlayan Toosie Slide yarışmasına katılan ve burada Drake’in hit şarkısı ile dans eden Hopkins böylelikle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu kanıtladı.

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Şarkının ritmlerine göre ayağını kaldırarak dans etmeye dayanan yarışmanın hakkını veren ve hayranlarının ev karantinasını da renklendiren Hopkins sonrasında meslektaşları Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger’a aynı dansı yapmaları konusunda meydan okudu.

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