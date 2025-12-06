Antik Roma'da köleler nasıl besleniyordu ?

İtalya Kültür Bakanlığı, Pompeii antik kentinde süren kazı çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada antik Roma'da kölelerin yaşantısına dair izler bulunduğu

açıklandı.

Antik Roma kenti Pompeii'de kölelerin "konuşan araçlardan" başka bir şey olarak görülmediğini, ancak bazılarının normal statüdeki insanlardan daha iyi beslendikleri son kazılarla kanıtlandı.

Açıklamada, antik Pompeii'nin kuzey banliyösü Civita Giuliana'da bulunan büyük bir villanın hizmetçi bölümünün birinci katında bakla içeren amfora testiler ve armut, elma ve şıra gibi meyvelerin bulunduğu büyük bir kase bulunduğu belirtildi.

Kölelerin beslenme koşulları her ne kadar iyi olsa da barınma koşulları son derece kötü durumdaydı. Kölelerin zemin katta, farelerin istila ettiği 16 metrekarelik hücrelerde, en fazla üç kişinin kaldığı, ancak arkeologların üretkenliklerini sürdürebilmek için beslenmelerinin iyileştirildiği düşünüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalarla Romalıların köleleri sadece konuşan araçlar olarak gördükleri bir kez daha kanıtlandı.