Antonis Remos D Maris Bay'da hayranlarıyla buluşacak
16.09.2026 19:07
Son Güncelleme: 16.09.2026 19:12
Antonis Remos
Yunan müziğinin en önemli yorumcularından Antonis Remos, bu akşam D Maris Bay'da hayranlarıyla buluşacak.
Yunan müziğinin modern çağdaki en güçlü ve ikonik seslerinden biri olan Antonis Remos özel bir konser için Marmaris'e geldi.
30 yılı aşkın süredir şarkılarıyla sadece Yunanistan'da değil, tüm dünyaya ulaşan Remos'un Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
Sanatçı bu akşam unutulmaz şarkılarıyla D Maris Bay'da hayranlarıyla buluşacak.
Şarkılarındaki derin melankoliyi, Akdeniz’in coşkulu ritimleriyle harmanlayan usta sanatçı, özellikle sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.
MÜZİK KARİYERİNE 17 YAŞINDA BAŞLADI
Daha önce de Türkiye'de konserler veren Remos, müzik kariyerine 17 yaşında başladı.
Kendi adını taşıyan ilk albümünü 1996'da yayınlayan sanatçı, o günden bugüne yayınladığı tüm albümleriyle büyük başarılar elde etti.
Şarkıları tüm dünyaya yayılan Remos, kariyeri boyunca George Dalaras'tan Anna Viss'ye birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.