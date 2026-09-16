Antonis Remos D Maris Bay'da hayranlarıyla buluşacak

Yunan müziğinin modern çağdaki en güçlü ve ikonik seslerinden biri olan Antonis Remos özel bir konser için Marmaris'e geldi.



30 yılı aşkın süredir şarkılarıyla sadece Yunanistan 'da değil, tüm dünyaya ulaşan Remos'un Türkiye 'de de büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Sanatçı bu akşam unutulmaz şarkılarıyla D Maris Bay'da hayranlarıyla buluşacak.

Şarkılarındaki derin melankoliyi, Akdeniz’in coşkulu ritimleriyle harmanlayan usta sanatçı, özellikle sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.