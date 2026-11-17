Apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yavuz Bingöl'den haber var
17.11.2026 10:02
Son Güncelleme: 17.11.2026 10:02
Yavuz Bingöl müzikal çalışmalarının yanı sıra oyunculuğuyla da öne çıkıyor.
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, sevenlerini korkuttu. Safra kesesi problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Bingöl'ün son durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, hayranlarını endişelendirdi. Dün akşam apar topar hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Bingöl'ün safra kesesindeki taş nedeniyle problem yaşadığı ortaya çıktı.
Hastanedeki tetkik ve kontroller sonrası ameliyat olmasına karar verilen sanatçının menajeri Erden Demir, Bingöl'ün son durumuyla ilgili ntv.com.tr'den Bahar Gencer'e konuştu.
Acil olarak hastaneye kaldırılan Bingöl'ün genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Demir, sanatçının kullandığı ilaçlar nedeniyle kan değerlerinin stabil hale gelmesi için müşahede altında olduğunu ifade etti.
Erden Demir, Yavuz Bingöl'ün ameliyatının 2 gün sonra olacağı bilgisini verdi.
Yavuz Bingöl, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
BİRKAÇ AY ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI
Öte yandan Yavuz Bingöl, geçtiğimiz yaz da benzer bir rahatsızlık sebebiyle Malatya konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O günlerde açıklama yapan Bingöl, ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve ilerleyen süreçte safra kesesini aldıracağını söylemişti.