Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, hayranlarını endişelendirdi. Dün akşam apar topar hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Bingöl'ün safra kesesindeki taş nedeniyle problem yaşadığı ortaya çıktı.

Hastanedeki tetkik ve kontroller sonrası ameliyat olmasına karar verilen sanatçının menajeri Erden Demir, Bingöl'ün son durumuyla ilgili ntv.com.tr'den Bahar Gencer'e konuştu.

Acil olarak hastaneye kaldırılan Bingöl'ün genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Demir, sanatçının kullandığı ilaçlar nedeniyle kan değerlerinin stabil hale gelmesi için müşahede altında olduğunu ifade etti.

Erden Demir, Yavuz Bingöl'ün ameliyatının 2 gün sonra olacağı bilgisini verdi.