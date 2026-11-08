Apple'ın eski CEO'su Tim Cook Türkiye'de

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 8 Kasım Pazar günü İstanbul 'a geldi. Ziyareti sırasında Kapalıçarşı'yı gezen Cook, sosyal medya hesabından İstanbul'a ilişkin bir paylaşım yaptı.

Cook, X hesabından içerik üreticisi Cem Başak ile Kapalıçarşı'da çekilen görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba İstanbul! Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan ne muhteşem bir manzara! Bu olağanüstü ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum!"

BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ APPLE MAĞAZASINI ZİYARET ETTİ

Cook'un İstanbul ziyaretinin duraklarından biri de Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası oldu.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı, Türk moda markası Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen "From Earth to Sky" (Yerden Göğe) etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Aydın'ın Kapadokya'da düzenlediği moda defilesinin hazırlık aşamaları ve Apple teknolojilerinin tasarım sürecinde nasıl kullanıldığı ele alındı. Müzisyen VEYasin de etkinlikte sahne aldı.

APPLE İLE TÜRK MODA MARKASININ İŞ BİRLİĞİ

Apple, 14 Ekim'de yayımladığı açıklamada, Les Benjamins'in 15'inci yılına özel hazırlanan "From Earth to Sky" koleksiyonunun üretim sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

Anadolu kültüründen, 1970'lerin rock müziğinden ve fütüristik tasarımlardan ilham alan koleksiyon, Kapadokya'nın Güllüdere Vadisi'nde düzenlenen defileyle tanıtılmıştı.

Aydın'ın iPad Pro ve Apple Pencil Pro kullanarak geliştirdiği tasarımlar arasında özel olarak hazırlanan üç sıcak hava balonu da yer almıştı. Defilenin çekimleri ise Fransız yönetmen Neels Castillon tarafından iPhone 18 Pro Max kullanılarak gerçekleştirilmişti.

15 YILIN ARDINDAN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Apple'ın uzun yıllar üst yöneticiliğini üstlenen Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO 'luk görevini John Ternus'a devrederek şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.

Cook, 2011 yılında Steve Jobs'un ardından Apple'ın CEO'su olarak göreve başlamıştı.