Aquaman yıldızı Jason Momoa ölümden döndü

46 yaşındaki ünlü oyuncu, üç arkadaşıyla birlikte Hawaii’de sörf yaparken yaşadığı korku dolu anları anlattı. SmartLess podcast’ine konuşan Momoa, “13 mil boyunca kıyı boyunca kürek çektik. Yaklaşık bir mil kadar açıkta ilerliyorduk. Yolun yedinci milindeydik ki ayağımdaki sörf ipi koptu” dedi.



Maui Adası’nın sert rüzgarları nedeniyle sörf tahtasının hızla uzaklaştığını ve gözden kaybolduğunu söyleyen oyuncu "Tahtayı bir daha göremedim. Dalga üstüne dalga geliyordu. O bölgede 3 metreden yüksek dev dalgalar vardı ve kafamın üstünden geçiyorlardı" ifadelerini kullandı.



Tehlikeli suların ortasında yardım beklerken yaşadığı çaresizliği anlatan ünlü aktör “Bilinçsizce dış resife sürüklenmişim. Elimdeki kürekle yardım çağırdım ama kimse beni göremedi'' şeklinde konuştu.



Gücünün tükendiği anlarda üç aylık kızını düşündüğünü belirten ABD'li yıldız, kurtuluşunun mucizevi şekilde gerçekleştiğini anlattı:

“Artık kımıldayamıyordum, kollarım ve bacaklarım çalışmıyordu. Sonra ayağım resife çarptı. Bir kayanın üstüne çıktım ve başka bir dalga geldi. Ayaklarımı mercanlara sapladım, sadece dudaklarım suyun üstündeydi.''



Momoa, resifte yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra arkadaşı Larry Hamilton’ın kendisini kurtardığını söyledi.



Bu olayın, hayatında bir dönüm noktası olduğunu aktaran 46 yaşındaki oyuncu, yaşama yeniden döndükten sonra sigarayı bir daha eline almadığını açıkladı.

